Potenza, due aperture straordinarie per la Biblioteca Nazionale

Due aperture straordinarie della Biblioteca Nazionale di Potenza sono state decise per sabato 12 e sabato 19 settembre. Lo ha reso noto lo stesso istituto, che sarà aperto dalle ore 14.30 alle 17.30 e saranno “attivi i servizi di prestito e consultazione in sede”. Sono previste anche visite guidate alla nuova sede, in due gruppi, dalle ore 15 alle 16 e dalle 16.30 alle 17.30, “in maniera contingentata secondo le norme anti covid”. Per partecipare alle visite bisognerà prenotarsi al numero 0971 394211.