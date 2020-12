Potenza, Bucaletto: deliberata l’adozione del piano attuativo per la costruzione di 70 alloggi

La Giunta comunale di Potenza ha adottato la delibera per l’adozione del “Piano attuativo” per la costruzione di cinque fabbricati nel rione Bucaletto del capoluogo lucano, per 70 alloggi e dieci locali: lo ha reso noto, in un comunicato, il vicesindaco Antonio Vigilante. “Ogni attività è stata svolta seconLa Giunta comunale di Potenza ha adottato la delibera per l’adozione del “Piano attuativo” per la costruzione di cinque fabbricati nel rione Bucaletto del capoluogo lucano, per 70 alloggi e dieci locali: lo ha reso noto, in un comunicato, il vicesindaco Antonio Vigilante. “Ogni attività è stata svolta secondo le tempistiche previste – ha detto Vigilante – e la grande armonia e coordinamento tra Ater, Regione Basilicata e Comune di Potenza è stato l’elemento che sta portando grande giovamento alla trasformazione di Bucaletto”.do le tempistiche previste – ha detto Vigilante – e la grande armonia e coordinamento tra Ater, Regione Basilicata e Comune di Potenza è stato l’elemento che sta portando grande giovamento alla trasformazione di Bucaletto”.La Giunta comunale di Potenza ha adottato la delibera per l’adozione del “Piano attuativo” per la costruzione di cinque fabbricati nel rione Bucaletto del capoluogo lucano, per 70 alloggi e dieci locali: lo ha reso noto, in un comunicato, il vicesindaco Antonio Vigilante. “Ogni attività è stata svolta secondo le tempistiche previste – ha detto Vigilante – e la grande armonia e coordinamento tra Ater, Regione Basilicata e Comune di Potenza è stato l’elemento che sta portando grande giovamento alla trasformazione di Bucaletto”.