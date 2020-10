Potenza, al San Carlo il progetto “Covid 19, Stress e Burnout” per aiutare gli operatori sanitari

L’ospedale San Carlo di Potenza ha avviato il progetto “Covid 19, Stress e Burnout” per gli operatori sanitari dell’Azienda: l’obiettivo dell’iniziativa è “la gestione dello stress e la prevenzione del burn-out conseguenti alla pandemia covid 19”. Lo ha annunciato in una nota la direzione aziendale del San Carlo. “Il ‘burn-out’ – ha detto il direttore sanitario, Angela Pia Bellettieri – è una sindrome causata da stress cronico in ambito lavorativo che può manifestarsi con una sensazione di riduzione delle energie, persistenza di sentimenti negativi o cinici nei confronti del lavoro e da una ridotta efficacia professionale. Gli operatori sanitari sono tra i lavoratori a maggior rischio di contagio al covid 19, ma anche i più esposti ad un crescente sovraccarico operativo ed emotivo”.