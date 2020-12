Potenza, al San Carlo i primi 105 vaccini contro il Coronavirus

In Basilicata i primi vaccini anti-covid saranno somministrati a 105 operatori dell’ospedale San Carlo di Potenza “impegnati in reparti direttamente interessati alla lotta al virus”. Lo ha reso noto l’ufficio stampa, specificando che “la campagna vaccinale prenderà il via domenica 27 dicembre, alle ore 11” e che “il primo operatore sarà un infermiere del Pronto soccorso del nosocomio potentino”