Positivo al Covid il direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca. Test su tutti i dipendenti e sanificati già tutti i locali.

Sanza (SA) – Nuovo caso di contagio al Covid. Risultato positivo al test il direttore generale della BCC di Buonabitacolo, Angelo De Luca. Ricostruita già la rete dei contatti, eseguiti i controlli e le sanificazioni. “Sto bene anche se sono sintomatico; spero di riuscire a superare presto questa difficoltà invitando tutti davvero a prestare la massima attenzione. Il virus circola, è in mezzo a noi. La cautela e l’attenzione deve essere massima per contribuire a sconfiggere questo nemico invisibile che si è insediato nelle nostre vite” ha affermato il direttore De Luca. Ieri l’esito dei tamponi che ha confermato la positività anche di due altri dipendenti, di Buonabitacolo, dell’istituto di credito. Da subito è stata attivata la procedura di controllo attraverso la somministrazione di tamponi a tutti i dipendenti che sono risultati tutti negativi e contestualmente sono stati sanificati i locali di tutte le agenzie della BCC di Buonabitacolo. “Rassicuro tutti i nostri clienti e soci che la situazione è sotto controllo – ha aggiunto il direttore De Luca – per fortuna i nostri dipendenti e collaboratori sono tutti negativi al test dunque le attività della nostra banca proseguono regolarmente e nel massimo della sicurezza per chi si reca ai nostri sportelli”. Molteplici i messaggi di vicinanza e sostegno in queste ore all’indirizzo del direttore De Luca, per una pronta guarigione.