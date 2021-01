Ponti e non muri, la parola d’ordine di Roberto Fico

Sergio Mattarella incarica il presidente della Camera, Roberto Fico, ad un mandato esplorativo. Il presidente della Repubblica vuole un esecutivo solido per affrontare – come ha poi spiegato il Capo dello Stato – le tre emergenze, ovvero quella economica, quella sanitaria e quella sociale. L’accordo tra la maggioranza quindi dovrà essere trovato sulle questioni sul tavolo, non attraverso un braccio di ferro sui numeri. In Italia viva non è passata inosservata l’apertura del centrodestra che ha lasciato aperta una porta su un ‘piano B’ che non sia il voto, ma per il momento si imboccherà la strada della trattativa sul ‘Conte ter’. E’ questo il compito arduo di Roberto Fico, sminare il terreno partendo dai due gruppi Movimento 5 stelle e il Pd che si sono fatti garante della possibilità di arrivare ad un patto di fine legislatura, togliendo dal campo elementi divisivi. Non sarà facile però costruire l’architettura del Conte ter, anche partendo dalle fondamenta. Perché per esempio, Italia viva punta ad una discontinuità sul fronte della giustizia, sulla scuola, sull’economia e il Movimento 5 stelle e il Pd non intendono battere certamente in ritirata. sotto traccia resta la tentazione di Renzi di puntare ad un cambio a palazzo Chigi. La partita comincia ora perché la terza carica dello Stato spenderà ogni energia per cercare una convergenza su Conte. Partendo dai contenuti, considerato che l’ex presidente del Consiglio anche dopo il colloquio con il presidente della Repubblica ha parlato di programmi.