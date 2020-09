Policoro (MT), domani l’incontro “Un aperitivo per la legalità”

Domani, alle ore 11, presso l’attività commerciale American Pub di Policoro, in Corso Alcide De Gasperi n. 67, si terrà l’incontro “Un aperitivo per la legalità”, organizzato dall’Associazione Regionale Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà”. A causa del Covid 19 che ha colpito duramente le famiglie e le piccole imprese stiamo registrando un forte aumento dei casi di sovraindebitamento – ha affermato Angelo Festa, presidente dell’Associazione Regionale Antiracket e Antiusura “Famiglia e Sussidiarietà” e ciò provocherà una emergenza economica con il relativo disagio sociale. Secondo i dati della Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre), sono 725 le aziende in provincia di Matera che risultano essere “schedate” presso la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia come insolventi e a rischio di usura. A queste imprese vanno aggiunte le numerose famiglie in difficoltà economiche che nell’impossibilità di pagare le rate del mutuo rischiano di vedere la propria casa messa all’asta. A fronte di tale situazione dobbiamo rimboccarci le maniche – ha concluso Festa – per dare il nostro contributo, affinché la situazione sociale non si deteriori e per dare un futuro migliore ai nostri figli. Durante la manifestazione sarà distribuito l’opuscolo redatto dall’Associazione Famiglia e Sussidiarietà dal titolo “Virus: estorsione e usura in Basilicata” e saranno illustrate alcune soluzioni per uscire dal sovraindebitamento.