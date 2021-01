Per non dimenticare, mai.

Non è una pagina di storia che noi italiani ricordiamo volentieri. Però dobbiamo, è necessario darlo, sempre. Il 16 ottobre 1943 il ghetto di Roma fu circondato dalle truppe tedesche che arrestarono 1259 persone. Purtroppo furono 1022 gli ebrei, nonostante le caute e tardive obiezioni del Vaticano, che furono deportati ad Auschwitz. Di questi, 839 vennero uccisi nelle camere a gas all’arrivo, gli altri furono internati; ne sopravvissero 17. Per opera delle polizie italiana e tedesca, un altro migliaio di ebrei fu scoperto e deportato durante i nove mesi dell’occupazione nazista di Roma. Fra ottobre e novembre il distaccamento operativo di Dannecker organizzò e compì retate in tutte le principali comunità ebraiche dell’Italia centrosettentrionale. In migliaia furono arrestati e rinchiusi nelle carceri locali, poi condotti alle stazioni ferroviarie di Bologna e Milano e infine deportati ad Auschwitz per esservi uccisi. Altra data importante è il 14 novembre 1943, la RSI approvò la cosiddetta Carta di Verona, articolata in 18 punti. In essa si dichiaravano stranieri e nemici gli appartenenti alla “razza ebraica”, dando così formale legittimità allo sterminio degli ebrei d’Italia. Il 30 novembre il governo fascista emanò un decreto di arresto indiscriminato per tutti gli ebrei e il loro internamento in uno speciale campo di concentramento provinciale: in tal modo, legittimando la pratica dell’arresto – che da allora in poi gestì in proprio – la RSI autorizzò anche la deportazione degli ebrei da parte tedesca. Il campo di concentramento nazionale fu istituito il 2 dicembre 1943 a Fossoli di Carpi (Modena) per ordine della Prefettura di Modena; nel successivo febbraio i tedeschi, subentrati agli italiani nell’amministrazione del campo, organizzarono i convogli di ebrei principalmente verso Auschwitz. Complessivamente da Fossoli passarono 2445 ebrei. Il nuovo responsabile della politica antiebraica tedesca in Italia fu Friedrich Bosshammer che giunse nella sua sede presso la Gestapo-Polizia segreta di Stato ai primi di febbraio del 1944. Alla fine di luglio del 1944, a causa dell’avanzata degli Alleati da sud, Fossoli fu evacuato e fu istituito a Bolzano un nuovo campo per ebrei e prigionieri politici. Gli ultimi ebrei ancora a Fossoli vennero deportati ad Auschwitz dalla stazione di Verona. Nella Zona d’operazione litorale adriatico, sotto diretto controllo tedesco, i rastrellamenti di partigiani ed ebrei furono affidati a Odilo Globocnik capo supremo della Polizia e delle squadre di protezione, coadiuvato da Christian Wirth. Nella zona industriale, alla periferia di Trieste, la Risiera di San Sabba fu adibita a campo di prigionia e centro di esecuzioni extra legali per antinazisti e ostaggi civili, nonché campo di transito per la deportazione degli ebrei. Nei suoi locali vennero anche ammassati i beni a loro rapinati. Sotto il comando di Gottlieb Hering e poi di Josef Oberhauser e di August Dietrich Allers, la Risiera ricalcò il modello dei campi della morte per il tipo di esecuzioni e per la gestione interna del campo. Vi morirono oltre 3000 persone in maggioranza partigiani sloveni e croati e, in misura minore, antifascisti italiani. È documentata la soppressione di almeno 25 ebrei. Le ricostruzioni storiche riferiscono che tra il 1943 e il 1945, le vittime della Shoah in Italia e nelle isole dell’Egeo sono 10.348. I sopravvissuti sono 1.017. Con la nascita della Repubblica Sociale e l’occupazione tedesca vengono invece creati veri e propri Lager, come quelli della Risiera di San Sabba, a Trieste; quello di Borgo San Dalmazzo, Cuneo; quello di Fossoli, Carpi-Emilia (già campo per prigionieri di guerra) e nel 1944 anche quello di Bolzano-Gries. In questi campi transitano ebrei e altri prigionieri, in attesa di essere deportati. Per gli ebrei la destinazione dall’Italia è soprattutto il campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau, in Polonia. Un luogo simbolo che gli italiani devono ricordare è il binario fantasma alla stazione di Milano. Denominato Binario 21, qui arrivavano i prigionieri su camion telati direttamente dal carcere di San Vittore e venivano caricati come merce di nessun conto fra urla, calci, botte e latrati di cani. Il convoglio RSHA partito all’alba del 30 gennaio 1944 con 605 persone è quello di Liliana Segre, che allora aveva solo 13 anni. Il viaggio verso Auschwitz- Birkenau richiedeva sette interminabili giorni. A bordo del convoglio non c’erano cibo, né acqua, né servizi igienici, né finestre. Nessuno all’interno del treno sapeva di essere diretto all’inferno. Il primo convoglio di deportati ebrei diretto ad Auschwitz partì da Milano il 6 dicembre 1943. L’ultimo, il 15 gennaio 1945 e si fermò a Bolzano. Il 27 gennaio 1945, in Polonia, l’esercito russo entrava nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau liberandolo.