Pensioni gennaio 2021: pagamento anticipato dal 28 dicembre

Dal 28 dicembre via al pagamento anticipato delle pensioni di gennaio 2021. ”Giovedì ho firmato una nuova ordinanza per il pagamento anticipato delle pensioni di gennaio a dicembre”, ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, intervistato dall’ex ministro Antonio Guidi a Radio Radio. Nell’ordinanza si legge che “allo scopo di consentire a Poste Italiane S.p.A. la gestione dell’accesso ai propri sportelli dei titolari del diritto alla riscossione delle predette prestazioni, in modalità compatibili con le disposizioni in vigore adottate allo scopo di contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da Covid-19, salvaguardando i diritti dei titolari delle prestazioni medesime, il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all’articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza del mese di gennaio 2021, è anticipato dal 28 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021; di competenza del mese di febbraio 2021, è anticipato dal 25 gennaio 2021 al 30 gennaio 2021”. “Resta fermo che, ad ogni altro effetto, il diritto al rateo mensile delle sopra citate prestazioni si perfeziona comunque il primo giorno del mese di competenza dello stesso” è scritto nell’ordinanza.