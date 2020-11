Ora come allora, ma poco è cambiato.

Nel 1918, oltre un secolo fa, quando la prima guerra mondiale è alle sue fasi finali ci si trova di fronte a una delle più grandi pandemie della storia: la cosiddetta influenza spagnola, che ha causato tra i 50 e i 100 milioni di morti in tutto il mondo. Centinaia di persone muoiono tra gennaio e febbraio negli Stati Uniti, dopo aver sofferto di mal di testa, difficoltà respiratorie, tosse e febbre alta. Alcuni mesi dopo, lo stesso quadro clinico viene osservato in pazienti in Francia, Belgio e Germania. A maggio, un assembramento durante una festa religiosa in Spagna causa lo scoppio dell’epidemia di questa misteriosa malattia. La copertura mediatica di questo incidente finì per battezzare la nuova influenza come “spagnola”, nonostante il fatto che un cuoco di un centro di addestramento militare americano in Kansas sia considerato come il paziente zero. Alcuui storici del periodo ipotizzano che possa essere iniziata ancor prima, in Cina o in Francia, nel 1917. Tuttavia, la neutralità della Spagna nella prima guerra mondiale fece sì che la copertura da parte della stampa della nuova malattia fu più ampia. Senza vaccini e test, gli obiettivi che ci si poneva per “battere” la pandemia del 1918 erano diversi da quelli di oggi. Ma si sperava anche che le temperature estive rallentassero la trasmissione. Tutti gli accademici concordano sul fatto che la fine globale della pandemia arrivò nel 1920, quando la società sviluppò un’immunità collettiva all’influenza spagnola, anche se il virus non è mai scomparso del tutto. Anche le misure per contenere la pandemia di un secolo fa suonano familiari: disinfezione e chiusura di spazi pubblici, teatri, scuole e confini. Poiché allora non c’erano telefoni privati, venivano disinfettati i telefoni e persino gli operatori telefonici, dove i cittadini andavano a telefonare. Gli storici hanno anche scoperto che negli Stati Uniti le multe per chi non indossava una mascherina ammontavano a 100 dollari.