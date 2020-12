Opportunità per i giovani del Cilento, Vallo di Diano, Alburni e Golfo di Policastro. Parte il Servizio Civile Universale

Nuova opportunità per tanti giovani del Cilento, Vallo di Diano, Alburni e Golfo di Policastro. Sono aperte le candidature per 440 posizioni per Servizio Civile Universale e 242 posizioni per Garanzia Giovani, progetti presentati dalla Cooperativa Sociale “Il Sentiero” da svolgersi in diverse sedi di accoglienza. Le domande possono essere presentate entro le ore 14 dell’8 febbraio prossimo. Per il Comune di Teggiano sono 20 le posizioni aperte, per altrettanti giovani fino al 28esimo anno e 364 giorni di età, per i 4 progetti proposti dall’assessore comunale alle politiche sociali Marisa Federico. Nell’ambito del programma “Crescere insieme” è stato approvato il progetto “Peter Pan” per il quale a Teggiano sono aperte le posizioni per 4 volontari. Lo stesso progetto coinvolge i Comuni di Padula e di Sanza per altri 4 volontari ciascuno. C’è poi il progetto “L’ambiente è il nostro futuro” per 6 volontari per Teggiano, nell’ambito del programma “Nelle terre del Principato di Citra”. Lo stesso progetto coinvolge anche i Comuni di Sassano, Sanza, Padula, Atena Lucana, San Rufo, Polla, Sant’Arsenio, Buonabitacolo, Montesano sulla Marcellana, Casalbuono, la sede della Cooperativa Il Sentiero a Sala Consilina e il Consorzio di Bonifica Vallo di Diano. Sono 6 i volontari previsti per Teggiano anche per il progetto “Valorizziamo il nostro territorio”, che coinvolge anche Padula e Montesano per 6 volontari ciascuno. Infine il progetto “Al tuo fianco” approvato al Comune di Teggiano per 4 volontari, nell’ambito del programma Garanzia Giovani “Filo d’argento” che coinvolge anche Sant’Arsenio e Montesano sempre per 4 volontari ciascuno. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it. scegliendo il progetto a cui si intende partecipare. Tutte le informazioni su tutti i progetti sono nella “Sezione volontari” del sito www.serviziocivile.gov.it.