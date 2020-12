Nuovo Dpcm, Confturismo: “Stop viaggi fa perdere 10,3 milioni di turisti”

Viaggi bloccati, vacanze di Natale un lontano ricordo. Già dopo la seconda ondata di pandemia, 7 italiani su 10 dichiaravano, già a fine novembre, che non avrebbero fatto viaggi: ora, con trasferimenti tra le regioni bloccati di fatto fino a gennaio e le feste da passare nei comuni di residenza, Confturismo Confcommercio stima che mancheranno, nelle sole strutture turistico-ricettive tra fine di dicembre e gennaio, altri 10,3 milioni di turisti – 3,9 stranieri e 6,4 Italiani – che avrebbero speso non meno di 8,5 miliardi di euro. E’ quanto indica l’associazione in una nota. Fanno ancora più temere però le valutazioni di prospettiva e di contesto che gli intervistati esprimono nella rilevazione di novembre dell’indice di fiducia del viaggiatore italiano, calcolato mensilmente da Swg per conto di Confturismo-Confcommercio. Salgono al 44% – dal 37% che erano nella rilevazione di ottobre – coloro che attenderanno a partire dalla loro residenza anche quando l’emergenza sarà finita, e si riducono parallelamente di 6 punti percentuali – dal 45% al 39% – quelli che invece desiderano concedersi una vacanza non appena fuori dal rischio Covid.