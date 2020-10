Nuovo Dpcm, Bardi: “E’ necessaria una mappatura regionale”

“Purtroppo, le Regioni a statuto ordinario, come la Basilicata, possono solo inasprire le norme e non migliorarle. E invece io credo che ci sia la necessità di una mappatura regionale rispetto a provvedimenti che rischiano di aggiungere ulteriore danno a interi comparti produttivi”. Lo ha detto, facendo riferimento in un videomessaggio all’ultimo Dpcm, il presidente della Regione, Vito Bardi (centrodestra), sottolineando che “com’era nelle previsioni del comitato tecnico scientifico siamo alle prese con la seconda ondata della pandemia, ma i numeri in Basilicata sono ancora sotto controllo”.