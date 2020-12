Nuovo corrispondente Rai a Gerusalemme, e se fosse Nico Piro?

Quella di Nico Piro sarebbe la scelta migliore, per qualità e sopratutto per competenza. Ma non sempre è questa la misura adotatta da mamma Rai per le scelte dei giornalisti a cui affidare incarichi importanti. Tuttavia, la partita per la corsa alla nomina del nuovo corrispondente Rai a Gerusalemme è assolutamente aperta. A gennaio Carlo Paris andrà in pensione, dunque si pensa giustamente a chi lo dovrà sostituire. Nico Piro inviato del Tg3 e fresco vincitore del premio “Cutuli” sarebbe la scelta migliore. La presentazione delle autocandidature sta per scadere: entro la settimana tutti i nomi dei pretendenti saranno al vaglio dell’ad Fabrizio Salini che poi si confronterà con i vari direttori delle testate prima di far scattare la nomina. Il nuovo corrispondente per una sede prestigiosa è ambita. I pretendenti fioccano, da Caterina Doglio (inviata di punta del Tg1) e Giancarlo Giojelli di Rainews, Maria Gianniti (inviata di Radiorai), Giovan Battista Brunori (caporedattore del Tg2) e quindi Nico Piro inviato del Tg3. La decisione entro il mese: la politica, come sempre, si è messa già in azione.