Nuovo caso di positività al Covid a Sanza (SA). Tredici le persone contagiate.

Sanza (SA) – Nuovo caso positivo al Covid, si tratta di un giovane rientrato di recente dalla Svizzera. I casi positivi, in isolamento domiciliare, sono 13, di cui una persona anziana ricoverata nel reparto Covid dell’Ospedale Curto di Polla, le sue condizioni sono buone. Si attende però l’esito dei tamponi effettuati nella rete di contatti dell’ultimo caso accertato. C’è preoccupazione nella comunità anche se la situazione rimane stabile. Il sindaco Vittorio Esposito ha richiamato tutti al necessario rispetto delle norme di contenimento del Covid, distanziamento sociale, innazitutto, uso della mascherina e igienizzazione. “Non possiamo abbassare la guardia, è necessario mantenere alta l’attenzione anche in vista dell’inizio delle vaccinazioni alla popolazione anziana. Il mio accorato appello va ai più giovani a rispettare le norme, soprattutto ad evitare assembramenti di persone” ha aggiunto Esposito formulando l’augurio di pronta guarigione per tutti i cittadini attualmente positivi al Covid.