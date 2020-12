Nuova stretta a Natale, ma deroga per i comuni con 5mila abitanti entro un raggio di 30 km.

Roma – L’esecutivo è orientato ad una nuova stretta a Natale. Per evitare che vada a finire come in estate. Vertice di governo ieri sera, durato poco piò di un’ora), tenutosi alla luce delle scene di assembramento soprattutto nelle grandi città che contrastano quanto ha deciso la Germania. Il ‘modello Merkel’ nei giorni critici verrà valutato dopo il report dei tecnici ma è obbligatorio per evitare la terza ondata. Per quanto riguarda lo stop agli spostamenti nei giorni super-festivi si è deciso comunque di concedere una deroga per i comuni con 5mila abitanti entro un raggio di 30 km. Possibile comunque un nuovo confronto tra l’esecutivo e i governatori nei prossimi giorni. Intanto anche il governatore della Campania De Luca lancia l’allarme: “Se vogliamo godere il calore di Natale quest’anno apriremo le porte delle terapie intensive a metà gennaio e le porte dei cimiteri per altri 10mila decessi per Covid”, ha rimarcato, “se ci troviamo con il picco dell’influenza, le scuole aperte e il contagio che riprende noi avremo una situazione davvero estremamente pesante”. Ed infine: “Se aprono alla mobilità fra i piccoli comuni a Palazzo Chigi devono aprire un reparto psichiatria”.