Non esiste solo il panettone, ora è certo. Insomma, per illuminarsi il volto, per far godere il palato, per rigenerare l’anima, a Natale, non c’è solo il panettone. Per convincermi di questo ho dovuto ammirare, non nascondo, per diversi minuti, la bellezza e l’intensità, la luminosità ed il pregio artistico della rivoluzione dolciaria di una nuova creazione di un artigiano del gusto che non ha eguali. Che poi, mi son chiesto, ma questa Maison Manilia a Montesano Scalo, sulla frontiera a sud Salerno, nel cuore della provincia, non al centro di Milano, a via Monte Napoleone, può esistere davvero? Quanta determinazione, quanti sacrifici, per continuare ad esistere qui, al sud, in un piccolo paesino? Insomma, questa pasticceria, la maestria di Giuseppe, è roba che si son vantati sempre possedere solo in altri luoghi. Sai che invidia quei milanesi, i romani poi. La pasticceria del pluripremiato Giuseppe Manilia invece è a Montesano, nel Vallo di Diano. Un’attività professionale che resiste da 25 anni ed è il simbolo assoluto della grandezza e delle capacità che esistono al Sud. Solo gli audaci, coloro che ci provano, quelli che hanno il coraggio di invertire la rotta, solo loro lo cambiano il mondo, per davvero. Ecco, è questa la spiegazione che mi sono dato nell’ammirare il dono natalizio che il maestro Manilia mi ha fatto recapitare. Ha osato, mi son detto! Ha osato sfidare sua maestà il panettone. Non che avessi dubbi, ma la ragione ed il sentimento, hanno avuto concretezza della sfida vinta da Giuseppe, quando poi, le mie papille gustative sono andate in estasi nell’accarezzare il divino che è in questa opera d’arte. Mi è sembrato, ad un certo punto, di sentire il suono della voce, quella di Rosemary che dolcemente mi sussurra: Buon Natale, Lorenzo.