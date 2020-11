Non è un buon momento, è evidente. Occorre però fare chiarezza sui posti letto Covid

Non è un buon momento, è evidente. Per la Campania da oltre un mese e mezzo la situazione sanitaria scaturita dall’emergenza Covid è certamente complicata. Occorre fare delle riflessioni partendo dal fatto che siamo “zona rossa” da domenica scorsa. Dunque per verificare gli effetti benefici sulla diffusione del virus è chiaro che dobbiamo aspettare almeno due settimane. Intanto la situazione rimane critica sul fronte del numero di contagi ma anche sulla gestione dei ricoveri in ospedale per i pazienti più gravi. I numeri forniti tuttavia dovrebbero dare rassicurazioni. Ad ieri, secondo il bollettino dell’Unità di Crisi della regione i posti letto di terapia intensiva occupati sono 200 su 656 disponibili mentre i posti letto di degenza disponibili: 3.160, compresa l’offerta privata, ne vede occupati 2.259. Dunque al momento la situazione sarebbe sotto controllo. Tuttavia è necessario comprendere dove poi realmente sono questi posti letto. Insomma, mi spiego. Se un paziente contagiato da Covid che vive a Teggiano, nel basso salernitano, si aggrava ed occorre ricoverarlo in ospedale, dove viene ricoverato? faccio ulteriore chiarezza, partendo da un caso reale segnalato questa mattina. Nei pressi di Teggiano, a pochi chilometri, c’è l’Ospedale Luigi Curto di Polla dove è attivo il reparto Covid; a Vallo della Lucania, Dea di riferimento per il territorio in questione, c’è il san Luca dove è attivo il reparto Covid. Ad Agropoli, a mezzora da Teggiano c’è il Covid Hospital di cui tanto si è parlato. Ad Eboli, dunque anche prima di Agropoli, c’è l’Ospedale con un reparto Covid. A Salerno, a Scafati, ci sono reparti Covid. Tuttavia, il paziente in questione, ieri sera è stato prelevato da casa per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute ed è stato ricoverato al Loreto Mare di Napoli. Per fortuna, chiaro, che ci sono i posti letto e che è possibile comunque curarsi. Tutto questo però pone un interrogativo: dove sono realmente i posti letto e come sono distribuiti su base provinciale? Il livello di saturazione della disponibilità nei diversi ospedali deve rappresentare un campanello d’allarme? Ci sono forse altri motivi che ignoriamo perché un paziente deve essere ricoverato a 150 chilometri da casa se a pochi minuti dalla sua abitazione ci dovrebbe essere, sulla carta, la stessa disponibilità e la stessa assistenza in termini qualitativi? Non è un buon momento, è evidente. Nonostante questo è necessario però comprendere lo stato delle cose. Il rischio è quello di sottovalutare la reale condizione di disponibilità di accoglienza ospedaliera soprattutto nelle aree marginali del territorio campano. Non vi è dubbio alcuno sul fatto che i sanitari, nei diversi ospedali, stanno facendo il meglio che possono se pur in condizione di grande pressione. Non vi è dubbio che una spiegazione certamente esiste al fatto che un paziente che, attenzione, non è già ricoverato in ospedale e per l’aggravarsi della situazione clinica si è costretti a trasferire in altra struttura, a 150 chilometri di distanza. Non in terapia intensiva, ma in reparto Covid ordinario. No, qui si parla di una persona contagiata da Covid che si sta curando a casa che ad un certo punto si aggrava e che viene direttamente trasferito al Loreto Mare. Dunque è necessario capire, perché questo aiuta a comprendere lo stato delle cose. Magari si potrebbe iniziare fornendo il dettaglio della disponibilità di posti letto per le singole strutture; anche questo aiuterebbe a capire.