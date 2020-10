Nizza, attacco terroristico. 3 morti e diversi feriti

Tre morti e diversi feriti. E’ il bilancio di un attacco compiuto questa mattina all’interno della chiesa di Notre-Dame a Nizza. La polizia ha arrestato il responsabile – armato di coltello – e una squadra di artificieri si è recata sul posto. Le vittime sarebbero due donne e un uomo. Il corpo di una delle due è stato trovato all’interno della chiesa, l’altro all’esterno, dove la donna sarebbe stata aggredita mentre cercava di rifugiarsi in un bar situato nelle vicinanze. Secondo quanto ha reso noto una fonte della polizia, una persona è stata sgozzata e un’altra decapitata. L’autore dell’attacco è stato ferito ed è ora ricoverato in ospedale. Del caso è stata investita la procura anti-terrorismo. Il ministro dell’Interno, Gérard Darmanin ha annunciato su Twitter che sta presiedendo una riunione di crisi al ministero dell’Interno dopo aver parlato con il sindaco della città, Christian Estrosi, che si è recato sul luogo dell’attacco. Alla riunione parteciperà anche il Premier francese Jean Castex che ha lasciato precipitosamente l’Assemblea nazionale, dove avrebbe dovuto presentare le nuove misure introdotte per fare fronte all’epidemia di coronavirus.