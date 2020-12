Neonata muore per denutrizione a Nocera Inferiore, la Procura avvia indagine

La Procura di Nocera Inferiore indaga sulla morte di una neonata di 29 giorni avvenuta ieri all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. La piccola sarebbe morta per malnutrizione, secondo quanto riferiscono i quotidiani “Il Mattino” e “Metropolis”. I genitori, entrambi originari della zona e residenti ad Angri, avrebbero portato la bimba in ospedale alcuni giorni fa quando però era ormai già in condizioni disperate. I medici del pronto soccorso sono riusciti a stabilizzarla, disponendo il ricovero in terapia intensiva. La bimba ha resistito fino a ieri mattina, quando il suo cuore ha smesso di battere. Sull’accaduto indagano i Carabinieri coordinati dalla Procura di Nocera Inferiore e dalla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Salerno. Per adesso i genitori della bimba non sono stati iscritti nel registro degli indagati. La Procura nocerina ha disposto l’autopsia.