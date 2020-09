Nel salernitano il feudo di mister 18mila, Franco Picarone.

La vittoria straordinaria di Vincenzo De Luca alle regionali 2020 si è certamente materializzata a Napoli, area storicamente non favorevole al salernitano De Luca. Questo è certamente un punto fermo che occorre analizzare per comprendere il risultato elettorale che ha annientato la presenza del centrodestra in Campania. Vincenzo De Luca però è risaputo, è amatissimo nel salernitano. In Provincia di Salerno infatti il consenso per De Luca sfiora il 70% (69,48% quando mancano pochi sezioni a conclusone dello spoglio). Dunque, analizzando il voto nel salernitano emerge l’enorme successo per l’uscente Franco Picarone, già mister 15mila alla precedente tornata elettorale per le regionali. La lista del PD nel salernitano si assesta al 16.97% segue la lista De Luca presidente con il 10.22%; Campania Libera con il 9.02%; PSI con il 7.42%; Italia Viva con il 6.71%; fare Democratico con il 5.45%; Liberaldemocratici con il 4.30%. Queste le principali liste. Ne dettaglio, partendo dal PD ed analizzando i voti di preferenza: Mister 15mila diviene mister 18mila. Insomma Franco Picarone sbaraglia tutti con oltre 18mila voti. Segue Simone Valiante con 10,120 voti. Questo il dettaglio:

Nella lista De Luca Presidente, anche qui riconferma per l’uscente Luca Cascone con 13.850 voti. Ecco il dettaglio:

CASCONE LUCA 13.859

CAVALIERE VINCENZA DETTA ENZA 4.342

IOSCA RENATO 4.276

GIORDANO ANTONIO 3.297

COMUNALE DANIELA 3.035

CAPPELLI ANGELO 1.308

CASTAGNA CARLA ALESSIA 1.166

CATALANO MARIO 607

FIAMMENGHI KATIUSCHIA DETTA KATIA 3

Segue la lista Campania Libera, ecco il dettaglio:

SAVASTANO GIOVANNI DETTO NINO 14.485

FIORE ANIELLO DETTO NELLO 14.134

MALFEO ROMINA 2.296

BELLISSIMO GABRIELA 2.219

FOGLIAME VIRGILIA 2.053

RIZZO MARCO 1.881

PICCININNO FABIO 1.353

CIOFFI OLGA 1.120

SQUITIERI MARIA LAURA 1.104

A seguiere la lista del PSI, ecco il dettaglio:

DI CERBO ANTONELLO 6.416

BOTTONE SALVATORE 5.533

VOLPE ANDREA 4.868

GUZZO GIOVANNI 4.185

MAFFIA FULVIO 2.467

SABATELLA LUCA 1.302

SICA ANTONIETTA 1.156

BISOGNO MONICA 446

ROSCIANO EMILIANA 338

A seguire la lista di Italia Viva, ecco il dettaglio:

PELLEGRINO TOMMASO 6.576

CUOMO ANTONIO DETTO TONINO 4.286

SICA ERNESTO 3.416

MONTALBANO GAETANO 2.473

SERRA ELVIRA 1.972

MAZZEO DOMENICO 1.787

LONGANELLA FRANCESCO 1.247

LONGOBARDI PATRIZIA 1.126

BOTTA ANNA 60

Segue la lista dell’assessore uscente Corrado Matera, Fare Democratico, ecco il dettaglio:

MATERA CORRADO 9.925

RICCHIUTI MARIA 3.848

FALCONE GAETANA 3.226

FORLENZA ALFONSO 1.854

BALDI GIOVANNI 578

GALLO MARTA 513

PELLEGRINO VINCENZO 454

FEZZA ANTONIO 338

MILITE ANTONELLA 141

Queste le principali liste che possono contendersi un seggio in Consiglio regionale, tra i nove assegnati alla provincia di Salerno. In sintesi, entrano in Consiglio regionale certamente: Franco Picarone e Simone Valiante per il Pd; Luca Cascone per De Luca Presidente; Nino Savastano per Campania Libera; Antonello di Cerbo per il PSI. Occorre aspettare ancora, nelal definizione dei resti, per essere certi che possa essere eletto Tomamso Pellegrino, se scatta il seggio per Italia Viva o l’uscente Corrado Matera per Fare Democratico. Tre seggi spettano invece alle opposizioni che nel salernitano, per caldoro hanno raccolto il 18.66% e per la Ciarambino il 6.24%. Ecco il dettaglio delle preferenze:

Per fratelli d’Italia il 6.87%

CARPENTIERI NUNZIO 8.339

VIETRI MARIA IMMACOLATA DETTA IMMA 4.453

FORTUNATO GIOVANNI 3.757

IANNIELLO ANTONELLA 1.704

SORGENTE GIUSY 1.572

ARPAIA ALESSANDRO ROBERTO 1.226

FERRIGNO CARLO DETTO FABIO 898

MARCHESANO VITANTONIO 832

BELLOMO FRANCESCO 391

Per la Lega il 6.36%

PIERRO ATTILIO 3.870

TOMMASETTI AURELIO 3.101

SANTORO DANTE 2.372

STRIANESE ANNA PIA 2.343

VICINANZA RENATO 2.031

ODIERNA SEBASTIANO 1.887

DI BRIZZI VALENTE DETTO VALENTINO 1.094

BOTTICCHIO GIUSEPPINA DETTA GISELLA 815

FAMULARO IMMACOLATA DETTA IMMA 324

Forza Italia il 5.51%

CICCONE ROMANO DETTO LELLO 4.689

CELANO ROBERTO 3.368

SPINELLI COSTABILE 3.259

PAOLINO MONICA 2.995

CORAGGIO ANTONIETTA 2.165

MARRAZZO FRANCESCO 1.376

GIULIANO MONICA 940

PALUMBO ANNAMARIA 896

AVALLONE ANGELO 192

Per il Movimento 5 Stelle, il 6.27%

CAMMARANO MICHELE 3.492

FARINA ENRICO 1.546

PETROSINO ALESSANDRA 1.206

BUFANO CARMELA 1.003

MILITE PASQUALE 993

DI BENEDETTO GRAZIA 831

VIRTUOSO FRANCESCO 724

PANICO COSIMO 581

PAOLUCCI FABIO 411

Per le opposizioni dovrebbero entrare nel parlamentino regionale, nel salernitano, Nunzio Carpentieri per Fratelli d’Italia; Attilio Pierro per la Lega. Occorre attendere per capire se scatterà il seggio a Forza Italia, qui entrerebbe Lello Ciccone, o al M5S, qui sarebbe eletto Michele Cammarano.