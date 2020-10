Nei Balcani “tutto è iniziato in Kosovo e tutto finirà lì”.

Nei Balcani si dice spesso che “tutto è iniziato in Kosovo e tutto finirà lì”, nel senso che il cancro del nazionalismo che ha distrutto la Jugoslavia è iniziato proprio lì e che i conflitti jugoslavi erano iniziati in Kosovo e sarebbero finiti lì. Tre decenni dopo l’inizio di quei conflitti è ancora difficile dire che i processi che avevano scatenato siano terminati. Tuttavia, è certamente possibile affermare che l’ascesa e la caduta di Slobodan Milosevic, attore protagonista di quella tragica scena negli anni ’90, sono state strettamente legate al destino dello stesso Kosovo. È possibile aggiungere che anche dopo la sua caduta, avvenuta vent’anni fa, e la sua morte (nel marzo 2006), il peso delle sue parole e dei suoi gesti su una questione così intricata è stato notevole, esercitando un’influenza, anche decisiva. come negativo, da cui tutti gli altri attori hanno ancora difficoltà a liberarsi. Fu in Kosovo che un funzionario diligente, ma non ancora preminente, del Partito Comunista Serbo iniziò la sua resistibile ascesa al potere, facendo leva sul malcontento dei serbi del Kosovo e suscitando sentimenti nazionalisti tra i serbi in tutta la Federazione jugoslava. Il 24 aprile 1987, all’esterno di un edificio in Kosovo Polje (alla periferia di Pristina) dove Slobodan Milosevic stava incontrando funzionari locali del partito (prevalentemente albanesi), molti manifestanti serbi si scontrarono con la polizia (anch’essa prevalentemente albanese). Milosevic uscì: “Nessuno dovrebbe osare morderti” urlò. “Questa sentenza lo ha intronizzato come uno zar” ha detto uno degli organizzatori della protesta. In realtà, nei due anni successivi, Milosevic sarebbe emerso come il leader indiscusso della Serbia. Fu in Kosovo che la Jugoslavia iniziò la sua resistibile discesa in guerra e dissoluzione quando il 28 giugno 1989 Milosevic (che aveva assunto la presidenza della Serbia poche settimane prima) rivolse un discorso minacciosamente fiducioso a più di un milione di serbi riuniti di nuovo in Kosovo Polje, proprio sul campo di battaglia del Gazimestan (il “Campo dei merli”), una pianura verdeggiante e ondulata dove 600 anni prima il principe serbo Lazar si era mosso contro l’avanzata del sultano ottomano Murad e fu sconfitto per un pelo in una battaglia cantata in modo epico come una posizione eroica a difesa Cristianità dall’Islam. Milosevic ha invocato questo evento per affermare le rivendicazioni morali e storiche della Serbia sul Kosovo, come “culla” della nazione serba, su quelle della sua schiacciante popolazione albanese, i cui diritti politici e civili il suo regime aveva appena brutalmente soppresso, abrogando l’autonomia della provincia e prefigurando l’ambizione di vendetta e dominazione etnica che avrebbe presto portato alle guerre in Slovenia (1991), Croazia (1991-95) e Bosnia (1992-95). Fu per il Kosovo che la NATO entrò in guerra per la prima volta, un decennio dopo, con una campagna di bombardamenti aerei che nel giugno 1999 pose fine alla mortale repressione serba degli albanesi del Kosovo perseguita dal regime di Milosevic e che fu salutata come il primo intervento militare umanitario basato su una dottrina per cui la protezione dei diritti umani può prevalere sulla sovranità. In ogni caso, era stata intrapresa senza l’approvazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU, a causa dell’opposizione di Russia (e Cina): la sua fine fu accompagnata da una Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che riconosceva il Kosovo come parte della Jugoslavia ma lo poneva sotto amministrazione temporanea dalle Nazioni Unite, in vista di nuovi colloqui tra le parti per definirne lo status definitivo. La sconfitta della Serbia non ha provocato immediatamente la fine del regime di Milosevic, che si è protratto per mesi in un’atmosfera oscura che ricorda gli ultimi giorni nel castello di Macbeth.

La caduta di Milosevic in Serbia viene spesso chiamata semplicemente “5 ottobre”, dalla data in cui è avvenuta (nel 2000) e molti parlano di “prima” o “dopo” il 5 ottobre: ​​le aspettative erano enormi perché la Serbia aveva raggiunto una fase critica della sua storia, diventando un serio caso di paniere economico e un vero e proprio “paria internazionale”. Il fatto è che la nuova leadership serba era estremamente frammentata e composta da molti leader che non avevano molto in comune, tranne la loro opposizione a Milosevic. Fin dall’inizio hanno dovuto costantemente affrontare, in un modo o nell’altro, le eredità degli anni di Milosevic, che includevano come affrontare le pressioni della comunità internazionale per cooperare con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia (ICTY), come riformare il sistema economico, sociale e di sicurezza, cosa fare con il Montenegro e cosa fare con il Kosovo. Su tutte queste questioni il nuovo presidente, Vojislav Kostunica, e il nuovo primo ministro, Zoran Djindjic, erano in disaccordo, con punti di vista piuttosto opposti: una vera e propria “guerra fredda” tra loro ha segnato tutto il periodo della loro “convivenza”, fino all’assassinio di quest’ultimo il 12 marzo 2003. Kostunica era un conservatore, non immune da un approccio nazionalistico, prima di tutto nei confronti della questione kosovara; Djindjic ha cercato di proporre politiche progressiste con un approccio più pragmatico, anche sulla questione del Kosovo, ma i suoi tentativi di riforma sono stati vanificati dal boicottaggio di parte della macchina statale, primo fra tutti il ​​sistema di sicurezza, ancora composto principalmente dai resti di Milosevic regime. Zarko Korac, vice premier del governo di Djindjic, ha osservato duramente che mentre Milosevic è morto politicamente, ha continuato a “succhiarci il sangue come un vampiro”. Kostunica ha saputo imporre le sue posizioni dogmatiche, spesso simili agli argomenti usati da Milosevic, alla delegazione serba nelle attese trattative iniziate alla fine del 2005 e durate due anni, mediate dapprima da Martti Ahtisaari – ex presidente finlandese che è stato insignito del Premio Nobel per la pace nel 2008 – e successivamente da una troika USA-UE-Russia.

I colloqui fallirono perché la Serbia, fortemente sostenuta dalla Russia (molto più aggressiva di prima, soprattutto dopo il “discorso di Monaco” di Vladimir Putin nel febbraio 2007), ha insistito sui diritti sovrani e ha offerto al Kosovo solo un “alto grado di autorità” (senza mai specificare su cosa concretamente), mentre gli albanesi del Kosovo, sostenuti principalmente da Washington, accetterebbero “nientemeno che l’indipendenza”. Era lo scontro di due visioni nazionalistiche, entrambe basate sulla ricerca di una sovranità assoluta sui sudditi e non sul dialogo per una pacifica convivenza di comunità. Durante i colloqui a Vienna, mentre Boris Tadic (succeduto a Dijndijc alla guida del partito DS, eletto presidente nel 2004 e rieletto nel 2008) è stato elogiato per il suo approccio più costruttivo (che comunque non gli ha permesso di superare il “mantra “Di sovranità), Kostunica ha adottato una posizione così ostruttiva che Ahtisaari è stato portato a dire che” gli trovava molto difficile lavorare con lui, anche più di Milosevic “. Ho partecipato a molte sessioni dei colloqui, per la parte dell’UE, e ho avuto l’impressione che il vampiro menzionato da Korac fosse in giro per la stanza, sussurrando l’antico linguaggio del confronto etnico. Pochi giorni dopo la dichiarazione di indipendenza del Kosovo (17 febbraio 2008), il governo ha indetto una manifestazione a Belgrado alla quale hanno partecipato 200.000 persone. In un linguaggio che ricordava apertamente Milosevic, Kostunica ha detto alla folla: “Il Kosovo è la Serbia. Non c’è forza, nessuna minaccia e nessuna punizione grande e abbastanza nascosta per qualsiasi serbo, in qualsiasi momento per dire qualcosa di diverso, ma il Kosovo è la Serbia ”. Sulla scena politica si è dissolta la convivenza tra i partiti di Tadic e Kostunica: le loro divergenze filosofiche sul futuro del Paese e su come reagire all’indipendenza del Kosovo sono diventate insopportabili. Tadic ha affermato che il modo migliore per continuare la battaglia del Kosovo è quello di perseguire la via dell’integrazione europea, che è anche nel migliore interesse della Serbia. Kostunica, invece, ha guardato alla Russia ea rafforzare ancora di più l’alleanza con Mosca, aggiungendo anche che la Serbia dovrebbe abbandonare l’ambizione di entrare nell’Ue che “non aveva potuto fare una scelta netta tra Serbia o Kosovo”.

Le elezioni del maggio 2008 sono state vinte dalla coalizione pro-UE di Tadic e Kostunica è stato definitivamente consegnato ai margini della politica. Nel decennio successivo, in ogni caso, la leadership serba (e, come atteggiamento di riflesso, il kosovaro) non fu in grado di definire una politica più realistica e meno dogmatica nei confronti della questione kosovara, frustrando anche il “dialogo facilitato dall’UE tra Belgrado e Pristina ”lanciata nel 2011 con la mediazione dell’Alto Rappresentante Ue Catherine Ashton che aveva avuto risultati promettenti al suo debutto ma sfociata in una lunga serie di accordi (uno dei quali dichiarato“ storico ”, a Bruxelles nell’aprile 2013), finora mai attuati per terra. Alla fine del 2008, un nuovo partito (SNS) è stato fondato dopo una scissione dal Partito Radicale ultranazionalista e uno dei suoi leader, Aleksandar Vucic, ha iniziato un’altra ascesa al potere resistibile che in un decennio ha visto lui e il suo partito praticamente monopolizzare il serbo la politica e mette a margine ogni opposizione. Vucic ha servito come ministro dell’Informazione di Milosevic dal 1998 al 2000 ed è quindi molto familiare con la manipolazione nazionalistica del mito del Kosovo che Milosevic, attraverso sia la propaganda che la disinformazione, ha usato per raggiungere il suo principale obiettivo politico, che era semplicemente quello di ottenere il potere assoluto e mantenere esso. Allo stesso tempo, la scena politica di Pristina dopo l’indipendenza è stata dominata del tutto da leader forgiati nella guerra di liberazione nazionale: il linguaggio di Milosevic e la sua eredità li hanno fortemente influenzati, ovviamente “al contrario”, con il prevalere di un naturale e facile approccio basato sul nazionalismo parallelo e conflittuale.

La questione della sovranità rimarrà probabilmente il punto fondamentale della contesa per il prossimo futuro e complicherà inevitabilmente gli sforzi della Serbia e del Kosovo per rendere concreta la loro prospettiva europea. Inoltre, con una divisione così profonda sulla questione del Kosovo all’interno della comunità internazionale, anche tra gli Stati membri dell’UE, rimarrà uno degli ostacoli più pericolosi per la stabilità e il progresso di tutti i paesi dei Balcani occidentali.

È possibile concludere che, almeno psicologicamente, una situazione così critica è dovuta all’eredità di Milosevic. Per lui, il “discorso del Kosovo Polje” è stata l’occasione per lanciare una campagna di odio e confronto (invece che di convivenza e dialogo) che nessuno è riuscito a fermare. Gli stessi metodi sono stati successivamente usati da tutti gli altri politici della regione che hanno usato il nazionalismo per creare il mondo di “noi” e “loro” e per unire le loro comunità nella paura e nell’odio. “Noi” come vittime permanenti e “loro” come cattivi permanenti. L’incitamento all’odio è diventato una lingua che molti parlano ancora oggi nei Balcani e rimane la più grande eredità di Milosevic. Slobodan Milosevic è morto e sparito ora, ma sembra che il vampiro sia ancora in giro in Kosovo e nei Balcani, mordendo e infettando tutti con il virus mortale del nazionalismo. Ci piace pensare che altri iconici animali balcanici, come l’aquila albanese e quella serba, riusciranno presto a non ucciderlo ma almeno a renderlo innocuo.