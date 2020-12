Nel 2020 in Italia sono morte 84mila persone in più rispetto alla media dei cinque anni.

Per tutti i negazionisti del Covid, per tutti coloro che continuano, nonostante tutto, a non voler vedere la realtà, arriva uno studio autorevole che analizza il periodo dell’epidemia di Covid-19, febbraio-novembre 2020, dove si stimano complessivamente circa 84mila morti in più rispetto alla media del 2015-2019. Lo rileva il report di Istat e Istituto Superiore di Sanità relativo all’impatto dell’epidemia covid-19 sulla mortalità totale della popolazione residente. I decessi di persone positive al Covid-19 registrati dalla Sorveglianza integrata riferiti allo stesso periodo sono 57.647 (il 69% dell’eccesso totale). L’Istat sottolinea che il rapporto tra i decessi segnalati alla Sorveglianza Integrata e l’eccesso di mortalità del periodo febbraio-novembre 2020 non può dare conto del contributo effettivo del Covid-19. Questa misura, infatti, risente di problemi metodologici collegati al consolidamento delle basi dati (sia della Sorveglianza integrata sia di Istat) e della difficoltà nell’identificare i decessi causati da Covid-19 quando questi avvengono in pazienti con numerose patologie concomitanti. Da fine febbraio a novembre i decessi Covid-19 rappresentano il 9,5% del totale dei decessi del periodo, durante la prima ondata epidemica (febbraio-maggio) questa quota è stata del 13%, mentre nella seconda ondata il contributo complessivo dei decessi Covid-19 è passato al 16% a livello nazionale (con un considerevole aumento nel mese novembre). Per l’Istat, se si considerano i contributi per fasce di eta’ dei decessi Covid-19 alla mortalità generale si può notare come, a livello nazionale, la mortalità Covid-19 abbia contribuito al 4% della mortalità generale nella classe di eta’ 0-49 anni, all’8% nella classe di eta’ 50-64 anni, all’11% nella classe di eta’ 65-79 anni e all’8% negli individui di ottanta anni o più.