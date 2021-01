Nel 2020 è la Lamorgese la più ricca. Ecco le dichiarazioni dei redditi dei governanti.

Più povero di un milione di euro. Il reddito del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è crollato in un anno da 1.155.229 euro dichiarati nel 2019 a 158.474 euro del 2020. È quanto emerge dalle dichiarazioni patrimoniali disponibili sul sito del Parlamento. Lo scorso anno, d’altronde, l’imponibile del premier aveva subito un’impennata di 700mila euro dovuta, secondo quanto precisò Palazzo Chigi un anno fa, al fatto che quando aveva assunto l’incarico di capo del governo Conte aveva dovuto chiudere tutti gli incarichi pendenti emettendo le relative fatture. Tra i membri del governo di cui sono disponibili le dichiarazioni dei redditi (sul sito del Parlamento mancano all’appello ancora Stefano Patuanelli, Gaetano Manfredi, Teresa Bellanova, Paola De Micheli e Nunzia Catalfo) è invece la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese la più ricca: la titolare del Viminale ha dichiarato nel 2020 229.160 euro e ha liquidato tutte le azioni e i derivati tra aprile e maggio 2020. Dietro di lei il premier e al terzo posto il ministro della Difesa Lorenzo Guerini con 128.687 euro. Poi ci sono il ministro dell’Ambiente Sergio Costa con 99.703 euro e quello degli Affari regionali Francesco Boccia con 98.471 euro. Stessa cifra di Boccia dichiarano anche la ministra della Pubblica amministrazione Fabiana Dadone e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Segue il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora con 97.223 euro, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina 96.275 euro, il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà con 95.815 euro, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede con 93.436 euro, il ministro del Sud, Giuseppe Provenzano, con 90.474 euro, Roberto Speranza, ministro della Salute, con 80.542 euro, la ministra per l’Innovazione Paola Pisano con 81.441 euro, Dario Franceschini, ministro della Cultura, con 78.545 euro, la ministra per le Pari Opportunità, Elena Bonetti, con 70.364 euro, Vincenzo Amendola (Affari Europei) con 33.375 euro. Il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha dichiarato un imponibile di 31.874 euro a cui vanno sommati i 78.760 euro percepiti da parlamentare europeo. Reddito in calo per il presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Che, però, continua a guadagnare più del doppio del numero uno della Camera, Roberto Fico.La seconda carica dello Stato ha un reddito imponibile di 256.739 euro, a fronte dei 301.598 euro dell’anno precedente. Resta invece identico il reddito del presidente della Camera: 98.471 euro.