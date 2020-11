Negli USA 131 deputate nel prossimo Congresso, record di donne.

Gli americani eleggono le donne, senza quote rosa. Il Center for American Women and Politics (CAWP) della Rutgers University, che tiene traccia della partecipazione politica delle donne negli Stati Uniti, ha presentato i dati della composizione del 117 Congresso Usa: almeno 131 dei deputati eletti finora sono donne, 100 sono state scelte tra le file democratiche e 31 tra quelle repubblicane. C’è attesa per le conclusioni di altre 29 battaglie elettorali che potrebbero far aumentare questi numeri. Nell’attuale Congresso le donne sono 127. Quest’anno ha visto un record di 583 donne in corsa per l’elezione alla Camera dei rappresentanti, più di 226 sono repubblicane: un aumento del 74,6%. Tra le elette, Cori Bush (Democratica), che questa settimana è diventata la prima donna nera a vincere le elezioni al Congresso nel Missouri, e Marilyn Strickland (Democratica), che è diventata la prima donna coreana-americana a vincere le elezioni nello stato di Washington e ad entrare al Congresso.