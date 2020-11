Natale, causa pandemia per 1 su 3 salta posto a tavola

Il Natale senza pranzi e cenoni rischia di far saltare il posto a tavola ad 1 italiano su 3, in una situazione in cui lo scorso anno la tavolata media per gli appuntamenti di fine anno era composta di 9 persone. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixè, in riferimento al vertice del governo sul tema pranzi-cene di Natale durante l’emergenza Covid. L’invito a festeggiare tra conviventi e a tagliare drasticamente il numero delle persone a tavola fino ad un massimo di 6 commensali, sottolinea la Coldiretti, significa meno brindisi e un netto taglio delle portate senza contare i tanti italiani, spesso anziani, che saranno costretti a trascorrerlo da soli. Il Natale sobrio, secondo la Coldiretti, rischia di far perdere al sistema economico e occupazionale Made in Italy fino a 5 miliardi che sono stati spesi lo scorso anno dagli italiani durante le feste. A pesare sono anche i limiti posti a locali e ristoranti in tutto il mondo che, conclude la Coldiretti, fanno crollare la domanda di prodotti agroalimentari italiani in un momento determinante per i bilanci dell’anno di molte imprese.