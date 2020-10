Napoli, lo spazio antistante il Pan intitolato all’editore Gaetano Macchiaroli di Teggiano

Teggiano (SA) – Grande soddisfazione per la decisione di dedicare lo spazio antistante il Pan – Palazzo delle Arti di Napoli – da oggi a Gaetano Macchiaroli, editore napoletano. L’intitolazione cade nel centenario dalla nascita. ”Oggi poniamo un ulteriore pezzetto di orgoglio partenopeo e ricordiamo per sempre la storia di un editore, di un intellettuale, di un meridionalista e di un antifascista – ha detto il sindaco Luigi de Magistris – e lo facciamo proprio qui, in questo luogo dove portò avanti tante lotte per difendere questo palazzo dalle speculazioni edilizie. Con questa targa ricordiamo un intellettuale vero che ha speso una vita per gli ideali, per la storia, per la città. Un intellettuale che interpretava il pensiero di sinistra mentre oggi noi a volte dobbiamo confrontarci con intellettuali da tastiera”. Gaetano Macchiaroli, medaglia d’oro ai benemeriti per la cultura e per l’arte e Cavaliere di Gran Croce al merito della Repubblica Italiana, è stato un grande intellettuale, illuminista, sempre dentro la cultura e le istituzioni partenopee in maniera innovativa già dagli anni ’40. Fondatore di riviste di rilievo con al centro l’arte, dalla musica all’archeologia, editore attento, antifascista e meridionalista salvò, tra l’altro il Pan, l’allora Palazzo Roccella, da operazioni di speculazione edilizia che ne avrebbero compromesso l’attuale destinazione culturale. Gratitudine verso la mobilitazione in favore dell’iniziativa, di cui è stata promotrice Maria De Marco, attuale presidente Asia, e verso l’amministrazione sono state espressa dalla figlia, Gisella, che ha ricordato quanto il padre amava quel luogo. Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, Mauro Giancaspro, ex direttore della Biblioteca nazionale di Napoli, e l’assessore con delega alla Toponomastica, Alessandra Clemente, che ha sottolineato come ”oggi grazie alla toponomastica restituiamo forza e identità alla nostra città ricordando un uomo che ha difeso e testimoniato un senso profondo, un legame politico e culturale con la città”. Tra i cittadini che non hanno voluto far mancare la propria presenza anche l’ex sindaco di Napoli e presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino.