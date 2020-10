Napoli è altro, non lasciamola ai criminali

Si, era necessario protestare, sfasciare tutto. Incendiare cassonetti. Sfasciare le vetture delle forze dell’ordine. Si. Era necessario perchè altrimenti come la si sfoga la rabbia repressa di chi è costantemente contro lo Stato. Insomma cosa ci si può aspettare da bande di criminali incalliti che vivono di espedienti, ogni giorno, “fottendo” (scusate il francesismo) il prossimo. E’ la Napoli che esiste che si finge di non vedere, perchè spesso conviene. Non è la Napoli delle persone per bene, che lavorano onestamente, che pagano le tasse, che non percepiscono il reddito di cittadinanza e nel mentre delinguono. Faccio fatica a pensare che un commerciante onesto, ieri sera a volto coperto, abbia sfasciato tutto ciò che gli capitava a tiro. Insomma, una persona civile non si presta a questa violenza. Direi, anzi, che chi protesta sapendo di essere nel giusto, non ha bisogno di coprirsi il volto e lanciare molotov e bombecarta. Ma Napoli incarna di suo le molteplici sfaccettature del Masaniello. Tutto ed il contrario di tutto, sempre. Napoli è la città della camorra ma anche quella della gente onesta e ingegnosa che trova sempre il modo per sbarcare il lunario. Una città meravigliosa ma anche una città tetra e spaventosa, fatta di quartieri dove non è possibile neppure passeggiare. Una città dove i killer della camorra in sella alle loro moto potenti sparano senza alcuna paura, per strada e uccidono anche innocenti con la sola colpa di essere nel posto sbagliato al momento sbagliato. Dunque nessuna meraviglia se ieri sera gli incappucciati della cosiddetta “Rivolta di Napoli” hanno vandalizzato l’automobile di Canale 21, distrutta; hanno minacciato i giornalisti dell’emittente ed in alcuni casi aggredito altri colleghi di diverse altre testate. “La rivolta di camorra di ieri sera non ha solo mostrato il volto della Napoli dei clan ma ha messo a rischio l’incolumità di forze dell’ordine, giornalisti e cittadini. Chiediamo pertanto a Prefetto, Questore e Comandante provinciale dei carabinieri di tenere conto, nell’assoluta necessità di riportare la situazione sotto totale controllo, di valutare i rischi a cui sono esposti i giornalisti nel difficile compito di raccontare la città. Napoli deve ora reagire con tutte le sue energie positive che rappresentano la stragrande maggioranza. Protezione ai giornalisti e solidarietà alle forze dell’ordine” ha affermato il collega Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Campania. Si chiediamo sicurezza e serietà. Lo chiediamo al sindaco di Napoli, De Magistris, che impassibile ieri sera a quello che accadeva nella sua città, non era in Comune, tra la gente a spiegare, a provare di calmare gli animi, a supportare la Polizia Municipale, i carabinieri, i poliziotti, che nel menter prendevano manganellate e sputi, ma rimaneva in studio, in TV, a criticare le decisioni del governatore De Luca. Che pochezza la politica del nulla. Quella politica che non racconta il come risolvere le questioni ed i problemi, ma coglie ogni occasione per scaricare odio sull’avversario. La gente ha bisogno d’altro. La pandemia ha offerto solo l’ennesima occasione per mostrare il peggio che c’è, forse in ognuno di noi.