Napoli, dall’11 al 12 settembre la festa della mozzarella di bufala

Promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari del Sud – O’Sudd – come si dice a Napoli, direttamente dal produttore al fruitore: è questo l’obiettivo della festa della mozzarella di bufala organizzata da Eccellenze Campane l’11 e il 12 settembre, in collaborazione con Verace Sudd e il caseificio Il Casaro, presso il locale napoletano di via Brin. In particolare, il polo enogastronomico propone una due giorni dedicata ai sapori della fantastica terra campana – con degustazioni e produzione a vista di uno degli ingredienti simbolo della regione e d’Italia – accompagnati ed enfatizzati dalla buona musica napoletana, interpretata dal vivo da diversi artisti in chiave neo soul e hazz fusion. Domani alle ore 20:00 ci sarà la degustazione di piatti dedicati alla mozzarella di bufala accompagnati da Miriam James in Neapolitan Vmood, piano e voce, musica napoletana in chiave neo soul. Sabato alle ore 20.00, invece, ci sarà la produzione a con degustazione sulle note di N’ata Maneira, musica partenopea in chiave hazz fusion. Eccellenze Campane è un polo enogastronomico, con sede a Napoli, Londra, Milano e a Roma con lo spin-off Verace Sudd. Riunisce piccole imprese locali, operanti nei diversi comparti del settore di riferimento, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal “produttore” al “consumatore”, senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni regionali. Eccellenze Campane è, infatti, l’unico centro in Italia dove si producono, si vendono e si consumano prodotti gastronomici di alta qualità: si propone di diventare centro di attrazione in cui elementi quali qualità, tipicità, cultura e tradizione si coniugano con i concetti di sostenibilità, accessibilità, economicità. Verace Sudd nasce con l’intento di promuovere e valorizzare le migliori specialità agroalimentari del territorio, senza intermediazione, nella logica della filiera corta e concentrando in un’unica struttura gli “eccellenti” nella propria materia.