Napoli, dal 25 al 26 settembre la “Festa del Baccalà”

Continuano gli appuntamenti tra gusto e tradizione organizzati da Eccellenze Campane e Verace Sudd, che venerdì 25 e sabato 26 settembre ospiteranno la “Festa del Baccalà” nel locale di via Brin a Napoli. Gli ospiti potranno degustare un menù alla carta interamente dedicato a questo straordinario alimento della nostra tavola, creato per l’occasione dai professionisti del gusto che animano Eccellenze Campane. Tante le specialità e tipicità da provare: lo spazio Friggitoria dello store offrirà un piatto composto da filetto di baccalà fritto e peperoncelli verdi, mentre presso la Panuozzeria sarà disponibile “Baccalà”, lo speciale panuozzo con baccalà alla napoletana e fiordilatte. Ci sarà anche un’edizione speciale della pizza, la “Somma Vesuviana”, con fior di latte, baccalà, tarallo napoletano, scarola riccia, zeste di limoni e olio evo. Presso la braceria invece verrà servito il carpaccio di marchigiana con mantecato di baccalà, granella di pistacchio e mentuccia selvatica con triangoli di polenta. Infine, Osteria Irpinia offrirà tre diversi piatti in tema: i tubettoni con fagioli di Controne, il baccalà con olio al rosmarino e il baccalà arrostito con scarole. Alla Festa del Baccalà non mancherà la musica: la sera del 25 settembre, ore 20.00, con la chitarra e il mandolino di “A Pusteggia Napulitana”, mentre le note jazz e swing rese dal vivo da “Elisabeth Queentet” accompagneranno la serata del 26 settembre, sempre dalle ore 20.00. Inoltre, sabato 26 alle ore 20:30 si terrà un interessante incontro con Alfredo Pecoraro, veterinario e scrittore, che approfondirà con il pubblico in sala gli aspetti storici e nutrizionali sul baccalà. Con la partecipazione all’evento è previsto uno speciale sconto del 20% sull’acquisto di tutti i prodotti del market e del caseificio di Eccellenze Campane. Eccellenze Campane è un polo enogastronomico, con sede a Napoli, Londra, Milano e a Roma con lo spin-off Verace Sudd. Riunisce piccole imprese locali, operanti nei diversi comparti del settore di riferimento, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le eccellenze agroalimentari direttamente dal “produttore” al “consumatore”, senza passaggi intermedi, nella logica della filiera corta concentrando in un’unica struttura le migliori produzioni regionali. Eccellenze Campane è, infatti, l’unico centro in Italia dove si producono, si vendono e si consumano prodotti gastronomici di alta qualità: si propone di diventare centro di attrazione in cui elementi quali qualità, tipicità, cultura e tradizione si coniugano con i concetti di sostenibilità, accessibilità, economicità. Verace Sudd nasce con l’intento di promuovere e valorizzare le migliori specialità agroalimentari del territorio, senza intermediazione, nella logica della filiera corta e concentrando in un’unica struttura gli “eccellenti” nella propria materia.