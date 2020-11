Napoli, al via domani l’iniziativa “Il Tampone Solidale”

Napoli – Parte domani, martedì 17 novembre, presso la Basilica di San Severo fuori le mura alla Sanit l’iniziativa “Il Tampone Solidale” e “Il Tampone Sospeso”. La nascente associazione “Sa.Di.Sa – Sanità, Diritti in Salute”, insieme alla “Fondazione Comunità di San Gennaro Onlus” ed in collaborazione con la Farmacia Mele del dottore Ersilio Mele e la Presidenza della Municipalità 3, danno il via a una rivoluzionaria campagna di covid-screening dal forte valore civico. Sarà offerta la possibilità a persone appartenenti a fasce sociali meno abbienti di potersi sottoporre allo screening costo sociale di 18 euro. I test verranno effettuati nell’arco di 11 ore giornaliere (su appuntamento) per un totale di 55 persone circa. I primi 150 tamponi sospesi sono stati utilizzati per testare gli ospiti della comunità La Tenda Onlus (senzatetto e poveri). Al momento si registrano 500 prenotazioni (una persino da Roma). Il primo step e raggiungere i 10mila test effettuati, ma si spera di andare anche oltre. “Tutto nasce dalla convinzione che solo attraverso una campagna tamponi di massa, con conseguente individuazione dei soggetti positivi, si può evitare un aumento del contagio e, in un momento di grande crisi economica come quello attuale, il costo del tampone deve essere contenuto” -afferma l’avvocato Angelo Melone, presidente della Sa.Di.Sa, – associazione che intende fornire un valido supporto nell’assistenza sanitaria, promuovendo iniziative, attività di prevenzione e cura, convenzioni mediche ed aiuto nei casi di malasanità. È possibile, inoltre, per quanti vogliano supportare il progetto, donare tamponi a chi non può sostenerne il costo, attraverso la formula del “tampone sospeso” che richiama la filantropica usanza napoletana, diffusasi nella seconda guerra mondiale, del “caffè sospeso”. I tamponi saranno effettuati all’interno della Basilica di San Severo fuori le mura (Piazzetta san Severo a Capodimonte) nel quartiere Sanità di Napoli, rigorosamente previa prenotazione al numero dedicato 3792151320. Inoltre, un Infopoint al servizio dei cittadini, sarà allestito già da sabato 14 novembre all’interno del chiostro della Basilica di Santa Maria alla Sanità, Via Sanità, 124 Napoli. Promotori dell’iniziativa, vari rappresentanti della multiforme e vivace realtà partenopea: l’avv. Angelo Melone, presidente dell’associazione “Sanità, Diritti in salute”, i vicepresidenti dell’associazione nelle persone della giovane imprenditrice Giada Filippetti Della Rocca e del biologo Salvatore Sommella, don Antonio Loffredo parroco del Rione Sanità, Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità comune di Napoli e i responsabili medici dell’iniziativa: il dottore Stefano Viglione, il dottore Mario Russo ed il dottore Armando Monfregola.