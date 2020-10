Motori – Stile classe e cavalli. La Serie 4 Coupé di Bmw

Un gioiello di stile e classe. Elegante e sportiva con un profilo slanciato e un muso aggressivo dalla forte personalità, dominato dalla grande griglia verticale a forma di “doppio rene” che richiama storici modelli del passato. E’ la nuova Serie 4 Coupé la sportiva premium di Bmw che si presenta più lunga e larga e con il baricentro abbassato rispetto al modello precedente, per migliorare l’abitabilità posteriore e rendere più aggressiva e bilanciata la vettura. Ampia la gamma di motorizzazioni, 4 e 6 cilindri benzina e diesel declinati con potenze che partono da 184 fino ai 374 CV del 3.0 twin turbo del top di gamma, la M440i xDrive che monta, come tutti i diesel, la tecnologia mild hybrid a 48 V. Il sistema è dotato di una batteria che recupera energia in frenata e alimenta un generatore che migliora l’efficienza e fornisce uno spunto aggiuntivo di 11 CV. Nuove le sospensioni, disponibili anche a controllo elettronico. A bordo sono presenti gli Adas di ultima generazione abilitati fino alla guida autonoma di livello 2. Molto curati ed eleganti gli interni con strumentazione digitale e schermo touchscreen centrale, con l’ultima versione di infotainment ora abbinabile anche a Android Auto, e un nuovo head up display. Nonostante la potenze, la M440i xDrive provata sulle strade bagnate e a tratti molto sconnesse delle Langhe dipinte dai colori autunnali, si è rivelata una sportiva di razza capace di far divertire in sicurezza grazie a trazione integrale, differenziale autobloccante e sospensioni adattive che perdonano gli errori cui può indurre un handling eccezionale, che fa dimenticare di avere quasi 400 CV da gestire. Molto progressivo e potente il motore grazie anche all’aiuto degli 11 CV del generatore del sistema mild hybrid, che annulla il turbo lag e addolcisce la curva di coppia. Efficace il cambio steptronic a 8 rapporti. Notevoli le prestazioni: 0-100 in 4,5 secondi e velocità limitata a 250 km/h, mentre i consumi sono pari a circa 14 km con un litro. La nuova Bmw Serie 4 Coupé è già disponibile dai concessionari in due allestimenti Sport e M Sport (+5.350 euro), con prezzi da 50.750 a 77 mila euro. I sei cilindri 3.0 diesel arriveranno invece a marzo 2021 con potenze fino a 340 CV e una coppia nella versione più potente di 700 Nm, il 40% in più dell’analogo a benzina. Sempre nel 2021 arriveranno le versioni M da 480 CV e M Competition da 510 CV configurabili con cambio manuale e trazione integrale con prezzi a partire da 96mila euro, e i modelli Cabrio e Gran Coupé a 4 porte.