Motori – La Nuova 500 elettrica è la vera novità dell’Anno

La Nuova Fiat 500 elettrica ha vinto il premio Novità dell’Anno 2021 di Quattroruote. Con il 17,2% delle preferenze i lettori hanno posizionato l’auto italiana in cima al podio, per la prima volta tutto elettrificato. Sul secondo gradino sale infatti l’ibrida Toyota Yaris (7,8% di voti), seguita dall’elettrica Volkswagen ID.3 (7,5% di voti), un’altra vettura a batterie, che si aggiudica il terzo posto. È la quarta volta che Fiat 500 si aggiudica il riconoscimento: era successo nel 2008 al suo debutto, nel 2013 con Fiat 500 L e nel 2016 con Fiat 500 X. Oltre alle tre vincitrici, in lizza per Novità dell’Anno 2021 c’erano anche Audi A3, BMW Serie 4 Coupé, Cupra Formentor, Honda e, Honda Jazz, Hyundai Tucson, Land Rover Defender, Mazda MX-30, Peugeot 2008, Renault Captur, Seat Leon, Skoda Octavia, Volkswagen Golf 8. La cerimonia di premiazione si è svolta in modalità virtuale durante il digital event “Urban Mobility: il modello Milano tra realtà e ambizione”, promosso da Quattroruote insieme ad Aci Milano. “Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento. Il mercato dei veicoli elettrici e elettrificati è in crescita e quest’anno ci aspettiamo un raddoppio delle vendite. Ad oggi abbiamo venduto 4mila 500 elettriche su 32mila ev immatricolati in Italia che hanno raggiungo una quota di mercato del 4%”, ha dichiarato Eligio Catarinella, country manager per l’Italia di Fiat, Abarth e Lancia. Secondo Catarinella “gli incentivi aiuteranno il mercato e sono necessari perché il costo dell’elettrico è ancora superiore alle motorizzazioni tradizionali: bisogna avvicinare il prezzo a quello di un veicolo di massa. Se a questo si abbina un oggetto di design, ci sono buoni margini di crescita”. L’ultima espressione dell’icona di Fiat percorre sino a 320 km (ciclo WLTP), grazie a batterie con una capacità di 42kWh. Per ottimizzare i tempi di ricarica è equipaggiata con il sistema fast charger da 85 kW: per una ricarica sufficiente a percorrere 50 chilometri sono necessari solo 5 minuti. E per ricaricare l’80% della batteria ne occorrono 35. Quanto alle versioni la Nuova 500 Passion e Icon hanno una potenza di 87 kW per una velocità massima di 150 km/h (autolimitata) e una accelerazione in 9 secondi da 0-100 km/h. La versione Action è equipaggiata con un e-motor da 70 kW con accelerazione da 9,5 sec 0-100 km/h, una velocità autolimitata a 135 km/h e un’autonomia di 180 km WLTP. Soddisfatto anche Luigi Luca’, Ad di Toyota Italia. “Siamo alla quarta generazione di Yaris dal lancio nel 1999. Yaris è uno straordinario successo soprattutto in Italia, dove è la seconda macchina più venduta. Dal lancio ne abbiamo immatricolate oltre un milione su un totale di 4 milioni venduti in Europa. A breve arriverà la Yaris Cross, mentre la versione GR sta avendo richieste ben superiore alle aspettative. Speriamo di soddisfare in breve tempo tutte le richieste”.