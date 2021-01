Motori – Arriva Taycan la berlina sportiva 100% elettrica di Porsche

Porsche presenta la Taycan a trazione posteriore, “entry level” e quarta versione della berlina sportiva 100% elettrica, insieme a Taycan Turbo, Turbo S e 4S. La Taycan a trazione posteriore si può acquistare con due diverse batterie: di serie monta la Performance Battery da 79,2 kWh che eroga 326 CV (fino a 408 CV in modalità overboost), con autonomia di 431 km (ciclo WLTP), ma come optional è disponibile anche il pacchetto Performance Battery Plus da 93,4 kWh con potenza di 380 CV (fino a 476 CV con overboost), con un’autonomia di 484 km. Analoghe le prestazioni delle due configurazioni: l’accelerazione 0-100 km/h è pari a 5,4 secondi e la velocità massima a 230 km/h. A bordo c’è un sistema di ricarica a 22 kW, ma la capacità massima può arrivare fino a 225 kW (con Performance Battery) o 270 kW (con Performance Battery Plus). Ciò significa che entrambe le batterie possono essere caricate dal 5 all’80% della capacità in 22,5 minuti e che in soli cinque minuti si accumula l’energia necessaria per percorrere altri 100 chilometri. La nuova Taycan a trazione posteriore include le novità introdotte con il nuovo Model Year. Ad esempio, la funzione Plug & Charge consente di effettuare ricarica e pagamenti senza bisogno di carte o di una app: non appena il cavo di ricarica viene collegato, la Taycan stabilisce una comunicazione crittografata con la stazione di ricarica compatibile con il sistema Plug & Charge. Il processo di ricarica si avvia automaticamente e i pagamenti vengono a loro volta elaborati in automatico. Utilizzando invece le Funzioni su Richiesta (FoD), è possibile acquistare o “noleggiare” a tempo varie funzioni supplementari di comfort o assistenza come Porsche Intelligent Range Manager (PIRM), Power Steering Plus, Active Lane Keeping Assist e Porsche InnoDrive. La nuova Taycan a trazione posteriore è già entrata nel Guinness dei Primati per aver effettuato la derapata continua più lunga mai realizzata con un veicolo elettrico su una distanza di 42,171 chilometri. Nel 2020 Porsche ha consegnato poco più di 20.000 Taycan ai clienti in tutto il mondo. In Norvegia, la Taycan rappresenta attualmente il 70% di tutti i modelli Porsche venduti e all’inizio di novembre è stata consegnata la millesima Taycan in questo mercato che ha visto più che raddoppiare le vendite di Porsche. La Taycan a trazione posteriore arriverà nelle concessionarie a partire da marzo 2021. Il prezzo di vendita in Italia parte da 86.471 euro, incluse Iva e dotazioni specifiche.