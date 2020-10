E’ morta a Cosenza la presidente della Regione Calabria Jole Santelli. Santelli lottava da tempo contro un cancro, aveva 51 anni. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore. La notizia è stata confermata dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto a da persone a lei vicine. Ieri aveva avuto alcuni incontri politici a Cosenza. Prima donna presidente della Regione Calabria, la Santelli era stata proclamata il 15 febbraio 2020. La santelli è deceduta nella sua abitazione. Deputata dal 2001 al 2020, è stata sottosegretaria al ministero della Giustizia dal 2001 al 2006 nei governi Berlusconi II e III, nonché sottosegretaria al dicastero del Lavoro da maggio a dicembre 2013 nel governo Letta. Il 9 dicembre 2019 si era dimessa da vicesindaco di Cosenza e il 19 dicembre era stata indicata da Forza Italia come candidata a presidente della Regione Calabria per il centrodestra in vista delle elezioni del 26 gennaio 2020. E’ stata la prima donna presidente della Regione