Montesano sulla Marcellana (SA) – Rigettato il ricorso presentato da Essebiesse Power

Montesano sulla Marcellana (SA) – Forse la parola fine sulla vicenda stazione elettrica Terna. Rigettato infatti il ricorso presentato da Essebiesse Power contro la decadenza dell’autorizzazione alla costruzione di un parco eolico, decadenza richiesta dal Comune di Montesano e decretata dalla Regione Campania. Aderendo alla tesi, già sentenziata dal Tar Lazio a favore del Comune di Montesano, i giudici amministrativi di Salerno hanno ribadito che un conto è il parco eolico, i cui lavori non sono stati mai avviati, e un conto è la stazione elettrica Terna. Il sindaco di Montesano, Giuseppe Rinaldi ha ribadito che “abbiamo acclarato, dopo anni di studio, battaglie, approfondimenti, che la stazione elettrica Terna non ha regolare VIA e quindi legittimo titolo autorizzativo. Con questa Sentenza, Terna perde anche l’ultimo motivo tecnologico ed amministrativo per restare a Montesano non dovendo accogliere più nulla da poi inserire nella famosa RTN! La Sentenza è chiara e lapalissiana! Metteremo subito in campo gli atti conseguenziali e non credo verrà proposto ricorso al Consiglio di Stato ma qualora dovesse accadere riteniamo oramai possedere una strategia difensiva composta da fatti, documenti, atti ineccepibili sulla bontà delle nostre tesi che fortemente, instancabilmente direi, abbiamo sostenuto in tutte le sedi” ha affermato Rinaldi.