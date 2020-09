Montercorvino Pugliano (SA), domenica il concerto di Sal Da Vinci

Tutto pronto per lo spettacolo di Sal Da Vinci che si terrà domenica 13 settembre a Montecorvino Pugliano, nella frazione di Bivio Pratole, in piazza Giovanni Paolo II a partire dalle ore 21. L’iniziativa rientra nell’ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 – Linea Strategica “Rigenerazione urbana, Politiche per il Turismo e Cultura” ed è stata concepita per rafforzare l’immagine turistica del territorio, valorizzando gli aspetti storici e culturali consolidati nel tempo. Ricco il programma degli eventi voluti dal sindaco Alessandro Chiola, dall’assessore Daniele De Matteis e dall’intera amministrazione: sabato 12 settembre ore 18.30, presso la sede comunale, inaugurazione della nuova terrazza con la successiva intitolazione alla memoria dell’ex sindaco Gianfranco Lamberti, seguirà un convegno dal titolo “Montecorvino Pugliano, tra cielo, mare e terra. Una terrazza sulle due Costiere”. Dalle ore 19 presso l’aula Consiliare “G. D’Ajutolo” sarà possibile visitare una mostra allestita dalla fotografa Claudia Corrado. Alle ore 20 l’evento entra nel vivo con un percorso enologico attraverso la degustazione di pregiati vini dei Colli Salernitani accompagnati da finger food a cura dell’associazione Isf “L’Acino d’Uva”. Il suggestivo chiostro dell’ex Convento Santa Maria della Misericordia ospiterà l’esposizione della mitica Vespa, curata dai club vespa di Salerno e Battipaglia, sarà inoltre possibile ascoltare buona musica con il duo ”International Songs” Ernesto Rodano (voce) e Gianpio Vetromile (pianoforte). Domenica 13 settembre, piazza Giovanni Paolo II, frazione di Bivio Pratole,serata di Gala. Alle ore 17 si terrà l’apertura degli stand enogastronomici, mentre alle ore 21, un attimo dopo i saluti del sindaco Alessandro Chiola, si terrà l’attesissimaesibizione di Sal Da Vinci – “A due passi da te”, si tratta di uno spettacolo del popolare cantante napoletano che racconta una storia dove realtà e fantasia si confondono e dove si mescolano l’epica, l’arte e l’amore. Più che un concerto è un vero e proprio musical che è stato scritto dallo stesso Sal Da Vinci con Ciro Villano. Ad affiancare il cantante partenopeo un volto noto di Rai 2, Fatima Trotta. Soddisfazione hanno espresso il sindaco Alessandro Chiola e l’assessore alle Politiche Giovanili, Daniele De Matteis. Durante tutta la manifestazione saranno rispettate le norme anti Covid-19 con la verifica della capienza massima negli spazi, attraverso il distanziamento sociale e preventivo e tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina.