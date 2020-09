Milano: arrestato latitante lucano colpito da mandato europeo

Un uomo di 42 anni originario della Basilicata, è stato arrestato in Romania e trasferito in Italia con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di droga, aggravata dal metodo mafioso. Nei confronti dell’uomo è stato eseguito un mandato di arresto europeo emesso dal gip distrettuale di Potenza: era latitante dal 2017. Dopo l’atterraggio dell’aereo su cui viaggiava sotto custodia all’aeroporto Malpensa di Milano, l’uomo è stato trasferito dalla Polizia nel carcere di Voghera (Pavia): deve scontare anche una condanna a circa sei anni di reclusione per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti.