Migranti – 16 persone sbarcano su spiaggia in Costiera amalfitana

Un gruppo di migranti, 16 persone di cui 14 uomini e due donne, è stato trovato intorno alle 19 di ieri sera sulla spiaggia di Nerano, in Penisola amalfitana. Il ritrovamento da parte dei carabinieri della Stazione di Massa Lubrense. I cittadini di nazionalità irachena e afghana sembrerebbero essere sbarcati con due barconi, ma dei mezzi di trasporto non è stata trovata traccia. E’ stata allertata la Capitaneria di porto e le autorità locali sono sul posto. Sono iniziate le procedure sanitarie, tra le quali i tamponi per scongiurare il contagio da Covid-19, quelle assistenziali e di identificazione.