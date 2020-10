Mercati – Spread Btp/Bund in lieve rialzo a 136 punti.

Apertura in lieve rialzo per lo spread fra Btp/Bund. Il differenziale segna 136 punti contro i 135 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari allo 0,8%. Avvio negativo ma senza scivoloni per Piazza Affari: il primo indice Ftse Mib segna un ribasso dell’1,19%, lo stesso calo con il quale ha aperto l’Ftse All share. Euro in calo all’avvio. La moneta unica scambia a 1,172 dollari con un ribasso dello 0,2% Prezzo dell’oro in rialzo. Il metallo con consegna immediata, tradizionale bene rifugio, beneficia del calo dei mercati azionari a seguito della positività del presidente Usa Trump al test Covid. L’oro passa di mano a 1906 dollari lì’oncia con un aumento dello 0,05% Prezzo del petrolio in caduta dopo che il presidente Usa Trump e sua moglie sono risultati positivi al Coronavirus. Il greggio Wti del Texas cede il 3,6% a 37,3 dollari al barile mentre il Brent del Mare del Nord arretra del 3,5% a 39,4 dollari. Intonazione negativa per i mercati asiatici e del Pacifico dopo la notizia della positività del presidente Usa Trump al Covid 19, con diversi listini dell’area che sono comunque chiusi per festività. Tra le Borse aperte, Tokyo ha chiuso in calo dello 0,6%, pesante invece Sidney scivolata dell’1,3% finale soprattutto sulla brusca correzione del prezzo del petrolio e la debolezza dei giganti delle materie prime. Male anche il mercato azionario di Bangkok (-1,1% in chiusura), con Singapore che scende dello 0,9% e la Borsa malese che segna invece il leggero rialzo dello 0,2%.