Mercati – Spread Btp-Bund apre stabile a 144 punti

Apertura stabile per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 144 punti. Il rendimento del decennale è pari allo 0,96%. Apertura in rialzo frazionale per l’euro. La moneta unica scambia a 1,1845 dollari con una crescita dello 0,05%. Lo Yen passa di mano a 104,79. Avanzano le quotazioni dell’oro sui mercati. Il metallo con consegna immediata sale dello 0,81% a 1952 dollari l’oncia.