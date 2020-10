Mercati – Spread Btp-Bund apre poco mosso a 127,6 punti base

Lo spread tra Btp e Bund apre poco mosso a 127,6 punti base dai 128 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è pari allo 0,78%. Apertura senza scosse per l’euro. Sui mercati valutari la moneta unica scambia sostanzialmente invariata a 1,1772 dollari e a 124,80 yen. Il prezzo dell’oro è stabile sui mercati asiatici dopo il dibattito tra i candidati alla vicepresidenza Usa. Il metallo con consegna immediata è a 1.885,5 dollari l’oncia dopo aver guadagnato ieri lo 0,5%. Il prezzo del petrolio è stabile a ridosso dei 40 dollari al barile con l’uragano Delta che minaccia la produzione nel Golfo del Messico. Il Wti con consegna a novembre è a 39,93 dollari, mentre il Brent del Mare del Nord sale dello 0,2% a 42,09 dollari al barile. Le Borse asiatiche chiudono le contrattazioni in rialzo, orfane dei listini cinesi chiusi per festività. Gli investitori guardano agli Stati Uniti in vista del voto per le presidenziali e con le prospettive del piano di stimolo all’economia. Fari puntati anche sull’Europa in attesa dei verbali della Bce e dell’intervento del governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Balley. Tokyo conclude le contrattazioni in rialzo dello 0,96%. Sul fronte dei cambi lo yen si è andato indebolendo sul dollaro trattando a quota 105, e sull’euro a 124,83. A contrattazioni ancora aperte sono in rialzo Mumbai (+1,34%) e Seul (+0,21%) mentre è in calo Hong Kong (-0,64%). Sul versante macroeconomico attesi i dati della bilancia commerciale tedesca e le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione dagli Usa.