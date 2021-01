Mercati – Spread Btp Bund apre in rialzo a 121 punti base

Avvio di giornata in rialzo per lo spread tra Btp e Bund tedesco che segna 121 punti base a fronte dei 118 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,72%%. Euro in lieve calo in avvio di giornata. La moneta unica viene scambiata 1,2156 dollari, afr onte del valore di 1,2168 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street.

Sullo yen la moneta unica scende a 126,03 (-0,7%). Quotazioni dell’oro in calo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.862 dollari l’oncia, in calo dello 0,4%. Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti passa di mano a 52,44 dollari al barile, l’1,28% in meno rispetto alle quotazioni di ieri sera. Il Brent scende a 55,44 dollari al barile (-1,16%). Ad incidere il rafforzamento del dollaro e le prospettive a breve termine di una domanda ridotta. Le Borse asiatiche chiudono in calo dopo l’andamento misto degli indici azionari Usa e le prese di profitto dopo gli ultimi rialzi. L’attenzione degli investitori si concentra sull’andamento dei contagi da coronavirus in vista delle prossime trimestrali. In rosso Tokyo (-0,44%). Sul fronte valutario lo yen tratta a 103,50 sul dollaro, e sull’euro poco sopra a 126. A contrattazioni ancora in corso sono in calo Hong Kong (-1,3%), Shanghai (-0,4%), Seul e Mumbai (-0,6%). In controtendenza Shanzhen (+0,2%). Sul fronte macroeconomico in arrivo i dati dell’indice Markit Pmi manifatturiero da Francia, Germania, Regno Unito, Eurozona e Stati Uniti. Previsti anche le scorte settimanali di petrolio e le vendite delle abitazione negli Usa.