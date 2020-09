Mercati – Lo Spread Btp-Bund poco mosso in apertura a 144 punti base

L’esito delle elezioni e la paura per una una nuova ondata di coronavirus non influiscono più di tanto sullo spread tra Btp e Bund. Il differenziale è poco mosso a 144,3 punti base (dai 145 di ieri) con un rendimento del decennale italiano allo 0,91%. L’euro conferma questa mattina la curva discendente intrapresa ieri sera nei confronti del dollaro. La moneta unica, che ieri mattina scambiava ancora abbondantemente sopra 1,18 dollari, è oggi a 1,1757, in calo dello 0,12%. Quotazioni in ribasso anche nei confronti dello yen a 122,91 dollari.Apertura in rialzo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,81% a 18.945 punti. Leggero rimbalzo del prezzo dell’oro sui mercati asiatici dopo il calo del 2% registrato ieri. Il metallo prezioso sale dello 0,2% assestandosi a 1.915,6 dollari l’oncia. Sono ancora in calo i prezzi del petrolio, dopo la giornata nera di ieri. Il Wti con consegna ad ottobre, il cui contratto scade oggi, perde lo 0,2% a 39,22 dollari al barile. Il contratto con consegna a novembre, più attivo sui mercati, registra invece una flessione dello 0,4% a 39,38 dollari. Indietreggia infine anche il Brent, che scende a 41,33 dollari al barile (-0,3%).