Mercati – Lo Spread Btp Bund piatto in avvio a 123 punti base.

Avvio di giornata senza variazioni per lo spread tra il Btp e il Bund a 123 punti base come ieri in chiusura di giornata. Il rendimento del titolo a 10 anni del Tesoro resta allo 0,67% Euro in lieve calo in avvio di giornata. La moneta unica viene scambiata a 1,2120 dollari a fronte della quotazione di 1,2140 di ieri sera dopo la chiusura di Wall street. Sullo yen la moneta unica segna quota 125,7. Quotazioni dell’oro in lieve calo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.855 dollari l’oncia, con una perdita dello 0,05% con gli investitori in attesa in vista della riunione della Fed di domani. Quotazioni del petrolio in calo sul mercato after hour di New York dove il greggio Wti cede lo 0,7% a 52,40 dollari al barile. Scende anche il Brent dello 0,7% a 55,48 dollari al barile. Ad incidere i persistenti timori di rallentamento dell’economia mondiale provocati dalla pandemia.