Mercati – Lo Spread Btp-Bund in lieve rialzo a 137 punti base.

Avvio di giornata in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund tedesco che passa di mano a 137 punti base a fronte dei 135 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è dello 0,71%. Euro in calo sul dollaro in avvio dei mercati con la valuta americana che sale in attesa dell’esito del voto in Usa.La moneta unica europea passa di mano a 1,1633 a fronte del valore di 1,1706 di ieri sera. Sullo yen l’euro si apprezza a 122,04. Oro in calo sui mercati asiatici con gli investitori incerti in attesa dell’esito del voto negli Usa. Il lingotto perde lo 0,6% e passa di mano a 1.896 dollari l’oncia. Quotazioni del petrolio in rialzo sul mercato after hour di New York in attesa dell’esito del voto negli Usa. L’ipotesi di una vittoria di Donald Trump spinge le quotazioni co il greggio Wti che sale dell’1,57% a 38,26 dollari al barile e il Brent che si porta a 40,33 dollari con un aumento dell’1,59% . L’attenzione dei mercati è tutta concentrata sulle elezioni presidenziali statunitensi. “Se Trump dovesse essere rieletto, ci sarà un rischio ridotto di regolamentazione non solo per le società tecnologiche, ma per le società energetiche e finanziarie” scommette Shogo Maekawa, strategist di JPMorgan Asset Management a Tokyo, dove l’indice di riferimento ha guadagnato l’1,7 per cento. Una seduta ad alta volatilità che ha visto la Borsa cinese oscillare e poi portarsi in rialzo (Shangai +0,19%, Shenzhen +0,3%) mentre Hong Kong resta cautamente sulla parità (+0,05%).