Mercati – Lo Spread Btp-Bund in leggero rialzo a 106 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund è in leggero rialzo questa mattina. Il differenziale, che venerdì era sceso fino a poco più di 103 punti base, è ora a 106,5 punti. Il rendimento del decennale italiano è risalito dallo 0,50% a 0,52%. Il prezzo dell’oro con consegna immediata è in lieve calo questa mattina. Con il rafforzamento del dollaro, le quotazioni sono scese a 1.846 dollari l’oncia, in ribasso dello 0,15% Il prezzo del petrolio è in calo questa mattina, spinto al ribasso dal rafforzamento del dollaro. Il Wti è sceso a 51,75 dollari al barile (-0,9%) dopo aver guadagnato la scorsa settimana il 7,7%. Il Brent ha perso invece l’1,4% attestandosi a 55,19 dollari.