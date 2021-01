Mercati – Lo Spread Btp Bund in calo a 119 punti

Avvio di giornata in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 199 punti base contro i 120 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,64%. La Borsa di Milano apre la seduta in calo. Il Ftse MIb cede lo 0,89% a 21.470 punti. Sul listino principale tengono solo Tenaris (+1%), Atlantia (+0,7%) e Unipol (+0,2%) mentre si muovono in terreno negativo tutti gli altri titoli. Tra i peggiori Stellantis (-1,4%) e Pirelli (-1,8%). Euro in calo in avvio di giornata. La moneta unica viene scambiata a 1,2089 dollari, a fronte della quotazione di 1,2103 dollari di ieri sera dopo la chiusura di Wall Street. Sullo yen la moneta unica segna 126,14. Pessimismo sui mercati azionari, dopo una serie di utili che gli analisti hanno ritenuto deludenti sia in Asia e che negli Stati Uniti. Per la terza seduta consecutiva i listini in Asia sono in rosso, l’indice MSCI Asia Pacific è sceso dello 0,67%, Tokyo ha chiuso in calo dell’1,5%, Shanghai ha perso l’1,9%, Shenzhen il 2,8% e Hong Kong sta cedendo oltre il 2 per cento. In Europa i future sono in ribasso, tra i timori per il Covid-19 e la volatilità del mercato. Negli Stati Uniti, l’utile trimestrale di Tesla è sceso al di sotto delle proiezioni degli analisti, mentre una prospettiva cauta da parte di Apple ha oscurato i ricavi trimestrali che hanno superato i 100 miliardi per la prima volta. Le azioni dei fornitori asiatici di entrambe le società sono state prese di mira pesando sugli indici.