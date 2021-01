Mercati – Lo Spread Btp Bund in calo a 115 punti base

Avvio di giornata in lieve calo per lo spread tra Btp e Bund che segna 115 punti base contro i 117,5della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,62%. Euro in calo in avvio di giornata. La moneta unica viene scambiata a 1,2100 dollari, a fronte della quotazione di 1,2125 dollari di ieri sera dopo la chiusura di Wall Street. Sullo yen la moneta unica segna 126,49. Quotazioni dell’oro rialzo sui mercati asiatici. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.851 dollari l’oncia, in aumento dello 0,4%, interrompendo un ciclo di sedute in segno meno. Quotazioni del petrolio poco mosse in avvio di giornata. Il greggio Wti di riferimento sul mercato after hour di New York segna 52,20 dollari al barile, a fronte della quota di 52,34 dollari di ieri sera a New York. Il Brent scende dello 0,04% a 55,51 dollari al barile. Seduta difficile per le principali borse di Asia e Pacifico dopo il calo della produzione industriale giapponese superiore alle stime in dicembre. Tokyo ha lasciato sul campo l’1,89%, Shanghai lo 0,63%, Taiwan l’1,8%, Seul il 3,03% e Sidney lo 0,64%. Contrastate Hong Kong (-0,37%) e Mumbai (-0,02%), ancora in fase di contrattazioni. Negativi i futures sull’Europa e su Wall Street. In calo meno delle stime il Pil francese del 4/o trimestre (-1,3%), mentre c’è attesa per il dato sulla disoccupazione in Germania. In arrivo dagli Usa i consumi di dicembre e alcuni indici sulla fiducia economica (Università di Chicago) e dei consumatori (Università del Michigan), insieme all’indice manifatturiero della Fed di Dallas. Di nuovo in calo il greggio (Wti -0,4% a 52,14 dollari al barile), sceso sotto la soglia dei 53 dollari, in controtendenza invece l’oro (+0,24% a 1.846,4 dollari l’oncia) e il minerale di ferro (-2,52% a 985 dollari la tonnellata). In rialzo il dollaro a 1,21 sull’euro, 1,36 sulla sterlina e a 104,54 yen. Sulla piazza di Tokyo il rosso ha dominato ovunque, colpendo Suzuki (-5,27%), Mitsubishi (-6,32%) e Toyota (-1,31%). Pesanti i tecnologici Tokyo Electron (-4,92%) e Advantest (-1,89%) insieme a Olympus (-3,5%).