Mercati – Lo Spread Btp-Bund apre stabile a 96 punti base.

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi è stabile in avvio di giornata: il differenziale segna 96 punti base, con il rendimento dei titoli decennali italiani allo 0,51%. Ieri il tasso sul Btp si è portato sui minimi storici a 0,50%. Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. L’indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,48% a 23.408 punti. L’euro è sostanzialmente stabile sul dollaro nei primi scambi della mattinata. La moneta unica vale 1,2125 dollari, segnando un rialzo minimo dello 0,05%. Poco mosso anche il cambio con lo yen a 126.79 (+0,02%). Oro in rialzo sui mercati internazionali. Il metallo con consegna immediata sale dello 0,34% a 1.844,5 dollari l’oncia. Il petrolio è in calo questa mattina dopo il rialzo segnato ieri. Il Wti americano si attesta a 58,17 dollari al barile, con una variazione negativa dello 0,33%, mentre il Brent scende a 60,93 dollari, in calo dello 0,26%. Chiusura in rialzo per le principali borse di Asia e Pacifico, nel giorno in cui intervengono la presidente della Bce Christine Lagarde, il governatore della Banca d’Inghilterra Andrew Bailey e il numero uno della Fed Jerome Powell. Positivi i futures sull’Europa e su Wall Street. Tokyo ha guadagnato lo 0,19%, Shanghai l’1,43% Shenzhen l’1,75% Taiwan lo 0,61% e Seul lo 0,52%, al pari di Sidney. Ancora aperte Hong Kong (+1,72%) e Mumbai (-0,2%). Poco mosso il greggio (Wti -0,09% a 58,27 dollari al barile), positivi i metalli a parte l’argento (-0,29% a 27,4 dollari l’oncia). In calo il dollaro a 1,21 sull’euro, e a 104,52 yen, stabile invece a 1,38 sulla sterlina. Sulla piazza di Tokyo positiva Toyota (+1,7%) dopo i conti dei primi 9 mesi e le stime in rialzo sull’intero esercizio. Bene anche Honda (+5,14%) e Nissan (+3,73%).